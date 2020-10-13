Tavuk ile yapılan enfes bir tarif tavuk fajita. Yapması kolay, yemesi lezzetli bu yemeği daha önce denemediyseniz tarifimle beraber hemen yapmaya koyulun.

Tavuk Fajita İçin Gereken Malzemeler:

Tavuklu Bölümü;

500 gram kemiksiz derisiz tavuk ızgara eti

2 yemek kaşığı soya sosu

3-4 diş ince dövülmüş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı toz biber

Karabiber

Kimyon

Tuz ( baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Sebzeli Kısım İçin;

2 orta boy kuru soğan

3-4 adet yeşil biber

2 adet kırmızı etli biber

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Tavuk Fajita Yapılışı:

Tavuğumuzu ve sebzelerimizi, jülyen şeklinde doğrayalım.

Yani uzunlamasına.

Doğradığımız tavuğumuza kendisine ait tüm malzemeleri katıp karıştıralım.

Birkaç saat dolapta dinlendirelim.

Dinlendirilirse daha güzel olur.

Zamanınız yoksa hemen de pişirebilirsiniz.

Sebzeler içinde yine zeytinyağı, tuz ve karabiberi atıp karıştıralım.

Tavuklarımızı ve sebzelerimizi ayrı ayrı pişiriyoruz.

2 tane ayrı pişirme teflon tavasını ocağımıza koyalım.

Ocağımızı yakalım.

Isınan tavalardan birine tavuklarımızı diğer ısınan tavaya sebzelerimizi koyalım.

Sebzeleri çok karıştırmayalım ki ezilmesin.

Hafif hafif spatula ile çevirelim.

Pişen tavukları ve sebzeleri, aynı tavada beraber çeviriyoruz.

Servise hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tüm malzemeleri jülyen doğrayınız.

Tavuk ve sebzeleri ayrı ayrı kavurunuz.

Pişirirken sebzeleri çok fazla karıştırmayın ki ezilmesinler.