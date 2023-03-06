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İzmir'de tartıştığı komşusunun tüfekle vurduğu uzman çavuş hayatını kaybetti

İzmir'de komşular arasında çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan Uzman Çavuş Serkan Özten, olay yerinde hayatını kaybetti. İki komşu arasında iki hafta önce de tartışma yaşandığı öğrenildi

Giriş: 06.03.2023 - 14:51 | Güncelleme: ABONE OL
Tartıştığı komşusunun vurduğu uzman çavuş öldü
İHA

İzmir'de, komşusu ile tartışan Uzman Çavuş Serkan Özten, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenibağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Serkan Özten (32), komşusu C.A.Y. (30) arasında tartışma çıktı. İki hafta önce de henüz bilinmeyen nedenle tartıştıkları öğrenilen iki komşu arasındaki olay kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında C.A.Y., evinde bulunan pompalı tüfekle Serkan Özten'e ateş etti. Özten, vücuduna isabet eden saçmalar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Özten'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Serkan Özten'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Özten'in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi.

Jandarma ekiplerince kardeşi S.Y. ile birlikte gözaltına alınan şüpheli C.A.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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