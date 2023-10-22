Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!

Fatih'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

DHA'nın haberine göre şüphelinin cinayeti işlemeden önce sokağa gelişi ve cinayeti işledikten sonra sokaktan ayrılışı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'taki 2 katlı binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Batuhan G. (34) arkadaşı Kadir Çakır'ın (35) evine geldi.

Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan G. yanında bulunan silahla Kadir Çakır'a 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Çakır yere yığılırken silahlı saldırgan evden çıkarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.