17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilecek.
AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği Projesi" yürütecek. Projeyle şeker sektöründe izleme ve denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, ham madde temininden mamul maddenin elde edilmesine kadar geçen sürecin iyileştirilerek ekonomik ve ekolojik açılan sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.
Bu kapsamda, su kısıtı, nüfus artışı, gıda sektörünün ham madde ihtiyacı ve mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alınarak ilgili taraflarla iş birliği halinde Şeker Sektörü Master Planı hazırlanacak.
Toprak, su ve iklim şartları dikkate alınarak ekolojik ve ekonomik olarak en uygun havzada şeker pancarı ve mısır üretimini geliştirecek planlama yapılacak. Böylece, şeker ham maddelerinin üretiminin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak.
Kamuya ait şeker fabrikaları yanında özelleştirilen fabrikaların bulunduğu bölgelerde tarafların sözleşmeli tarıma uygun faaliyette bulunmaları sağlanarak, hak ve sorumlulukları güvence altına alınacak.
Şeker üretim sürecinde fabrika ve ekim alanları bazında etkinlik analizleri yapılarak, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik sektörel planlamalar gerçekleştirilecek. Sektörün uluslararası rekabet gücü yükseltilecek.
ŞEKER SEKTÖRÜNDEN HAYVANCILIĞA YEM KATKISI
Şeker üretim sürecinde oluşan yan ürünler değerlendirilecek. Bu kapsamda melas, posa ve küspe gibi yan ürünlerin başta hayvancılık sektörü olmak üzere en etkin şekilde kullanılması, atık ve artıklardan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik iş modelleri geliştirilecek.
Kota sisteminin uygulandığı şeker sektöründe, fabrikaların pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker kotalarına uygun olarak faaliyette bulunmalarını sağlamak, kayıt dışılıkla ve kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele etmek üzere teknolojik altyapı kullanılarak, şeker sektörü izleme ve değerlendirme mekanizması güçlendirilecek.
Projeyle şeker alternatifi tatlandırıcıların dış ticareti ve kullanımının izlenmesi de sağlanacak. Buna göre, Şeker Kanunu kapsamında yer almayan, ancak şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dahilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla risk esaslı olarak belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.
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