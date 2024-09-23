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        Haberler Bilgi Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif 3 ay faizsiz satış kampanyası tarihleri, geçerli olduğu malzemeler, ödeme planı

        Tarım Kredi Kooperatif 3 ay faizsiz satış kampanyası! Tarım Kredi Kooperatif kampanyası detayları

        Tarım Kredi Kooperatif, çiftçileri desteklemek amacıyla; gübre, zirai ilaç gibi malzemelerden 3 ay boyunca faiz almayacağı bir kampanya başlattı. Ksmpanya 21 Eylül itibarıyla başladı ve tüm şubelerde geçerli hale geldi. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları, ödeme planı ve geçerlilik süresi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 08:21 Güncelleme: 23.09.2024 - 08:21
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        • 1

          Tarım Kredi Kooperatif, çiftçilere destek olmak amacıyla '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' başlattı. Kampanya dâhilinde belirlenen çiftçilik malzemeleri 3 ay süreyle faizsiz bir şekilde satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi ve geçerli olduğu malzemeler...

        • 2

          TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ

          Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.

        • 3

          TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ

          Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.

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