Tarım Kredi Kooperatif 3 ay faizsiz satış kampanyası! Tarım Kredi Kooperatif kampanyası detayları
Tarım Kredi Kooperatif, çiftçileri desteklemek amacıyla; gübre, zirai ilaç gibi malzemelerden 3 ay boyunca faiz almayacağı bir kampanya başlattı. Ksmpanya 21 Eylül itibarıyla başladı ve tüm şubelerde geçerli hale geldi. İşte, Tarım Kredi Kooperatif faizsiz satış kampanya detayları, ödeme planı ve geçerlilik süresi...
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Tarım Kredi Kooperatif, çiftçilere destek olmak amacıyla '3 Ay Faizsiz Tarımsal Girdi Satış Kampanyası' başlattı. Kampanya dâhilinde belirlenen çiftçilik malzemeleri 3 ay süreyle faizsiz bir şekilde satılacak. İşte, Tarım Kredi Kooperatif kampanya tarihi ve geçerli olduğu malzemeler...
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TARIM KREDİ KOOPERATİF'TEN 3 AY FAİZSİZ SATIŞ
Tarım Kredi Kooperatif, kampanya süresince yapılacak kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç ve tohum gibi üretimde yoğun olarak kullanılan tarımsal girdilerin satışlarında, üreticilere 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeli satış imkânı sağlayacak. Aynı şekilde, karma hayvan yemi satışlarında da 3 ay faizsiz satış yapılacak.
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TARIM KREDİ KOOPRATİF FAİZSİZ SATIŞ KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya, 21 Eylül ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm şubelerde geçerli olacak.
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