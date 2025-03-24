2016'da vefat eden ünlü oyuncu Tarık Akan'ın 26 yıllık hayat arkadaşı emekli balerin Acun Günay, hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada; Sevgili arkadaşımız, dostumuz Tarık Akan’ın can yoldaşı, yol arkadaşı, sevgili eşi, Vakıf Danışma Kurulu üyesi Acun Günay, büyük aşkıyla buluştu. Ailesinin, dostlarının başı sağ olsun" denildi.

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Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Acun Günay'ın cenaze bilgilerinin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

"ÇOK ZOR GEÇİYOR GÜNLER, HER ŞEYİMMİŞ"

Acun Günay, Tarık Akan'ın vefatının ardından, şunları söylemişti: 'Hayat devam eder' diyorlar ama etmiyor işte. Sadece nefes alıyorum... Çok zor geçiyor günler. Her şeyimmiş meğer. Gün geçtikçe acı hiç eksilmiyor hep artıyor. Çok zor...