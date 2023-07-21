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        Haberler Voleybol Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Ebrar Karakurt! Ebrar Karakurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? - Voleybol Haberleri

        Tarih yazan Filenin Sultanları'nın hikayesi: Ebrar Karakurt

        Milletler Ligi'nde şampiyon olup ülkemizi gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, dünya sıralamasında da 1 numaraya yükselerek destan yazdı. 15 maçlık lig süresince ay-yıldızlı formanın başarısı için ter döken 14 milli voleybolcu, adlarını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte büyük zaferin mimarları; Filenin Sultanları'nın hikayesi... Hırs, azim, mücadele, kalite: Ebrar Karakurt

        Uğur Sarıkaya
        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 21.07.2023 - 10:26
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        Sultanlar'ın asi ruhu: Ebrar Karakurt!
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        17 Ocak 2000'de Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında VakıfBank altyapısında başladı. Genç yaşta sergilediği başarılı performansla 2018 yılında VakfBank A takımına yükseldi.

        Hırsı, yüksek enerjisi, agresifliği ve güçlü smaçlarıyla her maçta farkını ortaya koyan Ebrar, kısa sürede A Milli Takım'ın da vazgeçilmez ismi haline geldi.

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        Türk kadın voleybolunun son yıllardaki en popüler ismi haline gelen 23 yaşındaki yıldız, 2019-2021 yılları arasında THY'de forma giydikten sonra 2021 yılında İtalyan ekibi Novara'ya transfer oldu. İtalya'da ülkemizi 2 sezon başarıyla temsil eden Ebrar, önümüzdeki sezon için Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla anlaştı.

        13 NİSAN 2023: ITUMA TRAJEDİSİ

        Ebrar Karakurt, 13 Nisan 2023 tariihinde ise hayatının en zor anlarından birini yaşadı... Ebrar'ın Igor Gorgonzola Novara'daki takım arkadaşı Julia Ituma, Eczacıbaşı ile oynadıkları maçın ardından İstanbul'da konakladıkları otelin penceresinden atlayarak intihar etti.

        Ituma'nın ölümü voleybol camiasını yasa boğarken, Ebrar Karakurt da takım arkadaşının ölümüyle sarsıldı. Arkadaşına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda eden Ebrar, "Aşkım Titu. Keşke sana bir kez daha sarılabilseydim. Her zaman kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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