Eski tipte kimliği olanlar dikkat! Tapuda işlem yapmak için yeni kimlik zorunluluğu getirildi
Türkiye, 2016 yılı itibarıyla çipli kimlik kartlarına geçiş yaptı. Ancak yeni kimlik kartına geçiş yapmayan vatandaşlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kararınca artık tapuda işlem yapamayacak. Peki, bu düzenleme ne zaman başlıyor, eski kimlikle ayın kaçına kadar tapu işlemleri yapılabilir? İşte, detaylar...
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, işlem hızını artırmak ve sahteciliğin önüne geçmek amacıyla yeni yıl itibarıyla çipli kimlik kartları kullanımını zorunlu hale getirdi. Peki, eski kimlikle tapu işlemleri ne zamana kadar yapılabilecek? İşte, detaylar...
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TAPU İŞLEMLERİ İÇİN YENİ KİMLİK KARTI ŞART
Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde, çipli kimlik kartlarına geçişin yapıldığı 2016'dan bu yana, bankacılık, sağlık hizmetleri, vergilendirme işlemleri gibi pek çok alanda çipli kimlikler kullanılıyor.
Çipli kimlik kartları, e-İmza ve kimlik doğrulama işlemleri gibi dijital hizmetlerde güvenli rol oynuyor, işlemlerde kolaylık sağlıyor.
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ESKİ KİMLİK KARTIYLA TAPU İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?
Çipli kimlik kartları, gayrimenkul alım-satımı, mirasa dayalı tapu işlemleri, mirasçı belirleme gibi önemli tapu işlemlerinin yapılmasında kullanılacak. Uygulama, hem işlem hızını artıracak hem de sahteciliğin önüne geçilmesine yardımcı olacak.
Yeni tip kimliğe geçmeyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren eski tip kimlikleriyle tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek. Tapu işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması için kimliklerin 31 Aralık'a kadar değiştirilmesi gerekiyor.
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ÇİPLİ KİMLİK NASIL ALINIR?
Kimlik değişimi için başvurular, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.