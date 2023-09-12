'Tanrı'dan gelen vahiy' nedeniyle öldürülen Brenda Lafferty ve 15 aylık kızı

Brenda Lafferty (kızlık soyadı Wright), 19 Temmuz 1960'ta Logan, Utah'ta yaşayan bir Mormon ailesinde dünyaya geldi. Aynı yaştaki iki kız kardeşi Betty ve Bonnie ile yakın bir ilişkisi vardı.

Brenda, güzel ve popüler bir kızdı; kocası Allen Lafferty ile tanıştıkları anda birbirlerine aşık oldular ve hemen evlendiler. Brenda, üniversite mezuniyetinin ardından 28 Nisan 1983'te kızları Erica Lane Lafferty'yi doğurdu.