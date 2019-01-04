04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Django" ve "Pamuk" isimli labrador cinsi iki köpeği zehirlendirilerek öldürülen ünlü sunucu Tanem Sivar, 2. Sayfa programına konuk oldu. Sivar, "korkunç bir acıydı" diyerek yaşanan o olayı anlattı. İşte Sivar'ın açıklamalarının satır başları:
"ACIMI ÇOCUĞUMLA DAĞITARAK YAŞADIM"
- Hamileliğimde Cango hep yanımdaydı. Çok acı bir şey yaşadım ama çocuğumun varlığı ile acımı dağıtarak yaşadım. Çok zor oldu. Her şeyin bir nedeni var tabii ki ama ben bu olayı hamileyken yaşasaydım çok tehlikeli sonuçlar olabilirdi.
"KORKUNÇ BİR ACIYDI"
- Olayın oluşu korkunç bir acıydı. Sabah uyanıp köpekleri ölü bulmadık. Ölüşleri gözümüzün önünde oldu. Can çekiştiler, kurtaramadık. Aile fotoğrafı çekiminin olduğu bir gündü. Çekim için odadan aşağıya indik.
"5 DAKİKA ARAYLA İKİ KÖPEĞİMİZİ KAYBETTİK"
Birden Edhem’in 'Hayır Cango, Hayır!' diye bağırışını duydum. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Yoğurt yedirme, su vs. ne yapılabiliyorsa… Onu kaybettik. 5 dakika sonra bu kez Pamuk, Cango’nun yaşadıklarını yaşamaya başladı. 5 dakika arayla iki köpeğimizi kaybettik.
- O kişi tavukları haşlayıp, zehir katıp, bizim bahçemize atıyor. Tamamen kişisel sıkıntılar nedeniyle yaptığı bir durum. 2 gün sonra İstanbul’a dönmek üzere toparlandık. Jandarmaya bu durumu bildirdiğimizde o kişi orada olmadığını söyledi. Sonra biz toparlanıp çıkarken, eşim o şahsı gördü. Jandarmaya ‘bakın burada’ diyebilmek için fotoğrafını çekmek istedi. Tam o sırada eşime ateş açtı.
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