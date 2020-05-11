Trileçenin, Orta ve Güney Amerika, Kuzey Amerika, Karayipler tatlısı olduğunu söylenir. İspanyolca Tres ve Leches yani ‘üç’ ve ‘süt’ anlamına gelen 3 sütlü tatlı da deniliyor. Sünger gibi keki, sütlü şerbetiyle son zamanlarda çok ün yapmış harika bir sütlü tatlı Trileçe. Üzerine kramel sosla hazırladığımız bu lezzete kimse hayır diyemeyecek.
Tam Ölçülü Trileçe Malzemeler:
Keki İçin :
- 5 yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Keki Islatmak İçin :
- 1 litre süt
- 1 paket süt kreması
- 1 su bardağı toz şeker
Üzeri İçin :
Tam Ölçülü Trileçe Yapılışı:
- Pişirme tenceresine süt, krema ve şekeri alalım.
- Şekeri eriyene kadar karıştırarak ısıtın.
- Süt karışımımız ve kekimizin ılık olması gerektiğinden böyle yapın.
- Kekimizi hazırlamaya başlayalım.
- Yumurtaların aklarını ile sarısını ayıralım.
- Beyaz kısmını mikser ile yoğurt gibi olana dek çırpalım.
- Yumurta sarısı ve şekeri de 4-5 dakika mikserle krema kıvamı olana kadar çırpalım
- Elenmiş unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekledikten sonra tahta kaşıkla alttan üste doğru yavaşça karıştıralım.
- Yoğun bir hamur elde edelim.
- Fırında pişireceğimiz kaba her tarafına eşit yayılacak şekilde döşeyelim.
- Hamur ince olursa endişelenmeyin.
- Kekini pişince kabaracaktır.
- Önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 15-20 dk üzeri hafif kızarana dek pişirelim.
- Piştikten sonra kekimizi ılınması için bir kenara alın.
- Daha sonra hafif ılık süt karışımını dökün.
- Buzdolabında biraz dinlendirin.
- Tatlımızın üzerine hazır paket meyveli sos kullandım.
- Daha rahat şekil verebilmek için kıvamını yoğun tuttum.
- Meyve sosu da ılındıktan sonra trilecenin üzerine dökün.
- Ayırmış olduğumuz 1 yemek kaşığı kremayı da sıkma torbasına alarak üzerine şekil verdim.
- Üzerine siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.
- Tatlımız hazır.
- Afiyetler olsun.
Püf Noktası:
- Yumurta ve şekerin çırpma aşamasında en az 5 dakika gerekir.
- Krema tam kıvamını alması için bu gereklidir.
- Daha sonra eklediğiniz kek malzemelerini tahta kaşık yardımıyla alttan üste doğru yapın.
- Dökeceğiniz kabın altını yağlamayın.
- Fırın önceden ısıtılmış olsun.
- Yaklaşık 30 dakika kontrollü pişirin.
- Dinlenmesi için yaklaşık 10 dakika bekleyin.
- Şerbetini de bu aşamada dökün.
- Karamel sosu da döktükten sonra yaklaşık olarak 5 -6 saat buzdolabında dinlendirin.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!