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Taksimetre kuyruğu 3'üncü gününde

İstanbul'da yeni yıl zammı nedeniyle taksimetrelerini güncellemek zorunda olan taksicilerin Bağcılar'daki servisin önünde oluşturduğu uzun kuyruk devam ediyor.

03.01.2022 - 11:39 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM) enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerlenme oranı olan yüzde 36'lık zam talep edilmiş, zam teklifi UKOME'de kabul edilmişti.

     

  • Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle İstanbul'da taksimetrelerini güncellemesi gereken taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruklar 3’üncü günde de devam ediyor. 

     

  • Gece saatlerinden itibaren servisin önüne gelerek sıraya giren vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

     

  • SERVİSTEN AYRILMASI 5 DAKİKA

    Servise gelerek ayarlaması yapılan bir aracın servisten ayrılma süresinin ortalama 5 dakika olduğunu belirten servis görevlisi Burak Şimşek “Yoğunluğumuz var 3 gündür. Bir aracın ücretini ödemesi, ayarlanmalarının yapılması buradan ayrılması 5 dakika sürüyor toplamda.

  • Araç çok muayene istasyonu az ondan dolayı kuyrukların olması normal. 30 kişiye yakın çalışıyoruz ona rağmen yoğunluk oluyor” dedi.

     

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