Taksimetre kuyruğu 3'üncü gününde

Burada sıra çok uzun. Burada bizim araçlar yüzünden trafik oluşuyor. Vatandaşla kötü oluyoruz. Onlar da doğal olarak tepki veriyor. İnşallah düzelir ben kurtuldum gidiyorum darısı diğer arkadaşların başına” diye konuştu.