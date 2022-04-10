Taksici yolcuyu böyle düşürdü!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde dikkatsiz taksi şoförü, yolcu inerken aracını hareket ettirdi. Yolcunun yere düştüğü o an başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Haramidere yokuşu mevkiinde meydana geldi. Yolcu, 34 TGY 32 plakalı taksiden ineceği sırada dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu.

Yolcu kapıyı açıp inmek istediği sırada taksi şoförü aracını durdurmayarak devam etti.

Bu sırada yolcu taksiden aşağı düştü. Yaşanan kaza anı, başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yere düşen yolcunun taksi şoföründen şikayetçi olmadığı öğrenildi.