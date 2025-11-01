Taksi şoförü, Elvis Presley tarzıyla Tiran sokaklarını renklendiriyor

Malikanesinde 1977'de ölü bulunan Elvis Presley'e duyduğu hayranlığı sayesinde oluşturduğu giyim tarzı ve 'Taxi Elvis Albania' adını verdiği aracıyla Tiran sokaklarını renklendiren Kumrija, turistlerin beğenisini kazanıyor.

Kumrija, 'Küçük bir Presley müzesi' tarzındaki taksisinde tüm gününü Presley şarkıları dinleyerek geçiriyor.

Taksisini, Rock and Roll Kralı'nın portre ve fotoğrafları, plakları, gözlükleri ve parfümleriyle dolduran Kumrija, renkli giyimiyle de hayranlık topluyor.

Eski beden eğitimi öğretmeni Kumrija, 15 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını, yaklaşık 6 yıldır da Presley imajını kullandığını söyledi.

Müziğin çocukluğundan bu yana bir aile geleneği olarak yaşatıldığını aktaran Kumrija, 3 kızının da müzikle ilgilendiğini kaydetti.

Kumrija, "Ben de müzikle büyüdüm. Müziğe olan tutkumun en dikkat çekici yanı aile kökenli bir müzik akımından, tüm dünya için popüler bir müzisyen olan Presley'in Rock and Roll müziğine doğru evirilmesiydi" diye konuştu.

"KOMÜNİZM DÖNEMİNDE GİZLİCE ELVIS'İN FOTOĞRAFLARINI SAKLIYORDUM"

Renkli taksisinin tamamen kendi hayal ürünü olduğunu söyleyen Kumrija, bunu hayali ile tutkusunun gerçekleşmesi olarak nitelendirdi.

Arnavutluk'ta 1944-1991'te hüküm süren komünist rejim dönemindeki müzik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kumrija, şu ifadeleri kullandı:

"Komünizm döneminde Rock and Roll müziği yasaktı ve gizlice Elvis'in fotoğraflarını saklıyordum. Bir 'Elvis Presley Mekanı' kuramadığım için kendi taksimi yapmaya karar verdim. Kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü bir zamanlar çekmecede sakladığım hayalim artık ortaya çıktı ve sadece Arnavutluk'ta değil, Balkanlar'da ve tüm dünyada turneye çıkıyor. İnsanlar başka bir örneği olmayan taksimden mutlu şekilde ayrılıyor. Arnavutların yanı sıra yabancı müşterilerim de var. Yabancılar Presley'in müziğine karşı daha da hassaslar ve arabamdan memnunlar. Dünyanın dört bir yanından, İtalya, Yunanistan, Almanya, Türkiye, Amerika, İngiltere ve Balkan ülkelerinden geliyorlar."

Kumrija, Elvis Presley'in bazı şarkılarını Arnavutça da seslendirdiğini, hedefinin Presley'in tüm şarkılarını Arnavutça seslendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

PRESLEY 42 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Tupelo kentinde 8 Ocak 1935'te dünyaya gelen ve "Rock'n Roll'un Kralı" olarak anılan ABD'li efsane sanatçı Presley, 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdırdı.