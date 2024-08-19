MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı, mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakaladı. Mavi takım kaptanı aynı zamanda dokunulmazlığında sahibi oldu. MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'simit' yapmaların istedi. Kaptanlık oyunu, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takımlar nasıl oluştu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 19 Ağustos 2024 MasterChef'te kaptanlığın sahibi...
- 1
MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak MasterChef hayallerine veda eden isim Deniz olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Takım kaptanları kendi stratejisine göre mavi ve kırmızı takımı belirledi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Onur oldu. Mavi takım kaptanı Onur kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçti.
- 3
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
-
- 4
Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
- 5
MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.
- 6
MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Yudum
Enes
Akın
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.