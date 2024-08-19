MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak MasterChef hayallerine veda eden isim Deniz olmuştu. Eleme gecesinin ardından, MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Takım kaptanları kendi stratejisine göre mavi ve kırmızı takımı belirledi. Peki, "MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...