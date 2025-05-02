Tahtın üçüncü varisi Prenses Charlotte 10 yaşına girdi

Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın kızı Prenses Charlotte, 10 yaşına girdi. Kraliyetin resmi sosyal medya hesaplarından Charlotte'ın yeni fotoğrafı paylaşılarak, "10'uncu yaş günün kutlu olsun Prenses Charlotte" notu yazıldı.

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Kensington Sarayı'nın sosyal medyasından paylaşılan fotoğrafın Prenses Kate Middleton tarafından çekildiği belirtildi. Middleton, sık sık çocuklarının fotoğraflarını çekiyor ve sosyal medya hesaplarından onun çektiği fotoğraflar paylaşılıyor.

Prenses Charlotte, üç çocuklu William-Kate çiftinin ikinci çocuğu ve tek kızı. Prenses, İngiliz tahtında babası Prens William ve ağabeyi Prens George'un ardından üçüncü varis konumunda. 2013'te, erkek varislerin kadın varislerden daha öncelikli olmadığı veraset sırasına ilişkin kurallarda yapılan değişiklikler nedeniyle, 2015'te doğan Charlotte, küçük erkek kardeşi Prens Louis'den daha üst sırada yer alan ilk İngiliz prensesi oldu.

Prenses Charlotte ve ağabeyi Prens George

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Prensesin tam adı, 'Charlotte Elizabeth Diana'; babaannesi Prenses Diana ve büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth'e ithafen seçilmiş.

Charlotte'ın doğum günü portresi, kardeşi Prens Louis'in 7'nci doğum günü portresinin hemen ardından geldi. Prens Louis'nin doğum günü 23 Nisan'da kutlandı. Louis'nin yeni fotoğrafında ön süt dişlerinin çıkmış olduğu görüldü. William-Kate çiftinin en küçük çocuğu Prens Louis 29 Nisan'da 14'üncü evlilik yıl dönümlerini kutlayan Prens William ile Prenses Kate'in en büyük çocuğu Prens George, temmuz ayında 12 yaşına girecek.