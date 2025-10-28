Tacizciyi dövüp polise teslim ettiler!

İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre çok sayıda suç kaydı bulunan bir şüpheli, sokaktaki iki kız çocuğunu takip etmeye başladı.

REKLAM advertisement1

FİZİKİ TACİZE KALKIŞTI

İHA'daki habere göre bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı.

DARP ANLARI KAMERADA

Durumu fark eden mahalleli, şüpheliyi yakalayıp uzun süre döverken, ardından polise teslim edildi.

Yaşanan o anlar ise çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.