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Tabancayla vurularak ölen avukatın erkek arkadaşı tutuklandı

Ankara'da, tabancayla vurularak hayatını kaybeden 24 yaşındaki avukat Belen Nesil Çoşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Giriş: 16.06.2023 - 23:21 | Güncelleme: ABONE OL
Tabancayla vurularak ölen avukatın erkek arkadaşı tutuklandı
DHA

Ankara Barosu'na kayıtlı avukat Belen Nesil Coşğun, 15 Haziran günü öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Pak Sokak'ta kaldığı rezidansta karın bölgesinden tabanca ile vuruldu. Kadın Destek Uygulamasına yapılan çağrı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Coşğun'u binada asansör kapısının önünde buldu.

Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Coşğun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammed B.'yi gözaltına aldı. Olayın ardından 112'yi arayarak kız arkadaşının intihar ettiği ihbarını yapan Muhammed B., polisteki ilk ifadesinde de olayın intihar olduğunu ileri sürdü. Muhammed B., yaklaşık 1 aydır söz konusu adreste yaşadıklarını söyleyerek, "Banyoya girdiğimde odadan silah sesi geldi. Kız arkadaşım yatakta yaralı haldeydi, kucağıma alıp asansörün önüne kadar getirdim ve 112 ekiplerine haber verdim" dedi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçti. Hastanedeki kontrolün ardından adliyeye sevk edilen Muhammed B., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. İfadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhammed B., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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