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        Süveyda'dan Dera'ya göç artıyor

        Geçtiğimiz günlerde çatışmaların yaşandığı Suriye'nin Süveyda ilinden Dera'ya göç sayısında artış yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:05 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:10
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        Süveyda'dan Dera'ya göç artıyor
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        Suriye'de, Dera Valiliği Acil Durum Komitesi yetkilileri, Süveyda ilindeki çatışmalar nedeniyle bugüne kadar yerinden edilen 3 bin 500'den fazla ailenin Dera'ya göç ettiğini ve her geçen gün yeni ailelerin bölgeye ulaştığını belirtti.

        Dera Valiliği Acil Durum Komitesi Sosyal İşler, Çalışma, Acil Durumlar ve Afetlerden Sorumlu Yürütme Ofisi Üyesi Hüseyin Nuseyrat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süveyda'dan Dera ilinin doğu kırsalına yoğun göç dalgası yaşandığını söyledi.

        Süveyda'daki güvenlik sorunları nedeniyle evlerini terk eden ailelerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Nuseyrat, "Bugüne kadar 3 bin 500'den fazla aileyi karşıladık. Bugün sabah ise 200'den fazla yeni göçmen aile Dera'ya ulaştı. Gelenler arasında Bedevi aşiretlerinden, Dürzi toplumundan ve diğer illerden olup, Süveyda'da ikamet eden aileler de bulunuyor." dedi.

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        Göç edenlerin büyük kısmının, kullanılmayan okullarda oluşturulan 30'dan fazla geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildiren Nuseyrat, bazı ailelerin ise akrabalarının yanında kaldığını ya da hayvanlarıyla şehir çevresindeki açık alanlara çadır kurarak yerleştiğini ifade etti.

        Nuseyrat, insani yardım faaliyetlerine ilk olarak ev sahibi toplumun öncülük ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Yerel halk ilk andan itibaren temel ihtiyaçların karşılanması için seferber oldu. Ardından yerel ve uluslararası insani yardım kuruluşları da sürece dahil oldu. Dera Valiliği Acil Durum Komitesi, Sivil Savunma, Kızılay ve diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yardımlar sürüyor."

        Yeni göç dalgası bekleniyor

        Süveyda'daki çatışmalar nedeniyle daha fazla ailenin evlerini terk edebileceğine dikkati çeken Nuseyrat, "Güvenli insani koridorların açılmasıyla en az 2 bin ailenin daha göç etmesini bekliyoruz. Bu nedenle farklı bölgelerde yeni barınma merkezleri hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Göçmen ailelerin ne kadar süreyle Dera'da kalacağının belirsiz olduğunu dile getiren Nuseyrat, "Süveyda'ya güvenlik ve istikrarın devletin gözetiminde yeniden dönmesini temenni ediyoruz. Ancak birçok aile evini kaybetti ya da onarıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle bazı ailelerin dönüşü zaman alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Süveyda'daki çatışmalar

        Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

        Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

        İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

        Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

        Suriye Dışişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Suriye hükümeti tarafından organize edilen yardım konvoyunun Süveyda vilayetine girişinin Hikmet el-Hecri'ye bağlı gruplarca engellendiği belirtildi.

        Bu sabah, Süveyda il merkezinde Dürzi lider Hikmet el-Hecri'ye bağlı güçlerce zorla yerinden edilen yüzlerce kişiden oluşan Bedevi aileler, bölgeden tahliye edildi.

        13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek de olabileceği tahmin ediliyor.

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