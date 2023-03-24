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Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor

Yaklaşık 10 yıllık kesintinin ardından yeniden normalleşme kararı alan Suudi Arabistan ve Suriye arasında karşılıklı konsolosluk ilişkilerinin yeniden kurulacağı duyuruldu.

Giriş: 24.03.2023 - 01:02 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan ile Suriye, diplomatik ilişkileri yeniden başlatmaya hazırlanıyor
AA

Suudi Arabistan ile Suriye'nin, konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlaması için görüşmelere başladığı belirtildi.

Suudi Arabistan merkezli El-İbhariyye Kanalı, söz konusu haberi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırarak verdi.

Yetkili, Suudi Arabistan'ın iki ülke arasında konsolosluk hizmeti sağlama konusundaki isteği doğrultusunda Suriye Dışişleri Bakanlığındaki yetkililerle görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Reuters daha önce yayınladığı haberlerde, Suriye ile Suudi Arabistan'ın, diplomatik ilişkilerde 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kesintinin ardından büyükelçilikleri yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Haberde, söz konusu görüşmelerin, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasını öngören anlaşmanın akabinde ivme kazandığı kaydedilmişti.

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Fotoğraf: AA

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