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        Sushi nasıl yenir, tüketilir? Sushinin faydaları nelerdir?

        Tadıyla tüm dünyayı kavuran bu Japon lezzetinin Tempura Roll, Maki ve Dragon Roll gibi çeşitleri bulunmaktadır. Omega-3 bakımından zengin içeriğiyle dikkat çeken suşi, Uzak Doğu mutfağının gözde lezzetlerinden biri. Sushi nasıl yenir, tüketilir? Sushinin faydaları nelerdir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:59 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:59
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        Sushi nasıl yenir, tüketilir?
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        Genellikle ton balığı ve kalamardan yapılan bu Japon yemeğini diğer deniz mahsullerinden ayıran çiğ olarak servis edilmesi ve tüketilmesidir. Bu sebeple taze olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Sushi nasıl yenir? Sushi nasıl tüketilir? Sushi faydaları nelerdir? Sushi özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Sushi Nasıl Yenir?

        Japon mutfağında çok sayıda yemek yer alır. Bunlardan biri de suşidir. Suşi; pirinç sirkesi, şeker ve tuzla pişirileni çeşitli balık türleri, deniz yosunu, sebze ve yumurtayla harmanlanan pirinç esaslı bir yemek olarak karşımıza çıkar. Suşi yemeğinin kökenleri Narezushi adlı bir Çin yemeğine kadar uzanmaktadır. Ancak dünyada Japon mutfağıyla özdeşleşmiştir. Japoncada "ekşi" anlamına gelen suşi, tadının gücünü özel pirinç sirkesinden almaktadır. Sağlıklı bir besin olan hafıza üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca kemikleri de güçlendirir. Peki, suşi nasıl yenir? İşte, suşi yemenin alternatif yolları:

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        Suşiyi doğrudan elinizle tüketebilirsiniz. Yani ek bir şeye ihtiyaç duymadan elle tüketim gerçekleştirilebilir. Öyle ki birçok ülkede tabak geldiğinde eğer istemezseniz ek servis açılmıyor. Ancak suşinin genellikle chopstick olarak geçen aparatlarla yenildiğine daha önce şahit olmuşuzdur. Çubukla yemek her ne kadar zahmetli ve zor gözükse de sağlanan kolaylıklarla alışma sürecine katkı sağlamaktadır. Yeni başlayanlar için chopstick ile birlikte bir de aparat verilmektedir. Böylelikle çubuklar birbirinden ayrılmayacak ve suşiyi tutmak daha kolaylaşacaktır.

        Sushi Nasıl Tüketilir?

        Suşi yemeğini yemeden önce merak edilen soruların başında nasıl tüketileceği gelmektedir. Özellikle Japon mutfağına özgü olan bu lezzetin tüketimi bazı kişilerde kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Suşi tek lokmalık bir besindir. Bu sebeple çatal ya da kaşık kullanmanıza gerek yoktur. Genellikle chopstick adı verilen çubuklarla yenir. Ancak bu çubukları tutmak kimi zaman kişiyi zorlayabilir. Özellikle tutuş tekniğine hâkim olmayanlar suşiyi elleriyle tüketebilir.

        Sushi Faydaları Nelerdir?

        Omega3 açısından zengindir

        Geleneksel suşi, Omega-3 balık yağları açısından zengindir. Bu balık yağları, vücut tarafından üretilmeyen temel yağlardır. Bu sebeple diyet listemize dahil etmemiz önerilir. Aynı zamanda Omega-3 balık yağları, yüksek kolesterol seviyelerini ve kan basıncını düşürür, kalp hastalığına yakalanma riskinizi azaltır.

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        Kırışıklıkları önleyebilir

        Suşinin içeriğinde bol bol antioksidan bulunmaktadır. Bu sebeple kırışıklıklara karşı savaşabilir çünkü antioksidanlar, cildin yapısını koruyarak hücre hasarını yavaşlatır. Bu da yaşlanma sürecini yavaşlatır ve genç bir cilt görünümüne sahip olmanızı sağlar.

        Bağışıklık sistemini güçlendirir

        Omega3 açısından zengin olmasının yanı sıra, suşi bağışıklık sisteminin güçlendiren temel mineraller içermektedir. Bunlara çinko, magnezyum, kalsiyum ve demir gibi mineraller dâhildir. Normal beslenme rutininizde bu mineralleri yeteri kadar almak zor olabilir, bu sebeple suşi yiyerek bu mineralleri bedeninize kavuşturabilirsiniz.

        Kilo vermenize yardımcı olabilir

        Suşi yemek, yeme isteğini azaltma konusunda size faydalar sağlayabilir. Suşi yapımında kullanılan balık, mükemmel bir protein kaynağıdır. Kan şekeri seviyesini dengeler ve enerji seviyenizi sabit tutar. Böylelikle metabolizmanızın hızlanmasına katkı sağlar. Kalorileri daha hızlı yakmanıza ve uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir.

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        Bilişsel işlevleri iyileştirebilir

        Suşide bulunan zengin Omega3 içeriği, gelişmiş bilişsel işlevlerle ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple suşi yemenin beyni korumaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

        Kas onarımına yardımcı olabilir

        Suşinin şaşırtan faydaları arasında kas onarımını hızlandırabilmesi de bulunmaktadır. Bu yüzden birçok atlet ve vücut geliştiricinin diyetinde suşiye rastlayabiliriz.

        Suşi Özellikleri Nelerdir?

        Suşi geleneksel olarak orta taneli pirinçle yapılır, ancak kahverengi pirinç veya kısa taneli pirinç ile de hazırlanabilir. Genellikle kalamar, yılan balığı, sarıkuyruk, somon, ton balığı veya yengeç çubuğu gibi deniz ürünleri ile hazırlanmaktadır. Birçok suşi türü vejetaryendir. Genellikle gari, wasabi ve soya sosu ile servis edilir. Daikon veya takuan, yemek için popüler garnitürlerdir.

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