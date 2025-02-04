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        Haberler Bilgi Magazin Survivor yedeklerden giren yarışmacılar hangileri? 4 Şubat Survivor yedeklerden kim girdi? Survivor dün kim elendi?

        Survivor'da yedekler dönemi! Survivor yedeklerden giren yarışmacılar hangileri?

        Survivor All Star acil durum konseyi ile gündeme geldi. Bilindiği gibi, Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getiren ödül oyununu Gönüllüler takımı kazanırken, ardından heyecan yerini eleme düellosu ile elenen kişi netlik kazandı. 4 Şubat Salı günü ise Survivor'da acil durum konseyi toplanarak yedeklerden giren yarışmacılar açıklanıyor. Peki, Survivor yedeklerden giren yarışmacılar hangileri? 4 Şubat Survivor yedeklerden kim girdi? Survivor dün kim elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 18:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:50
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        • 1

          Survivor All Star'da rekabet tüm hızıyla sürerken 4 Şubat’ta gerçekleşen Acil Durum Konseyi izleyicileri ekran başına kilitledi. Gönüllüler ile All Star takımları arasında oynanan son ödül oyununu Gönüllüler kazanarak büyük bir moral depoladı. Ancak bu zaferin ardından yaşanan eleme düellosu gecenin heyecanını artırdı. Eleme sonucu bir yarışmacı adaya veda ederken, Acil Durum Konseyi’nde yapılan açıklamayla yedek yarışmacıların kimler olduğu netlik kazandı. Peki, Survivor'a yedeklerden kimler dahil oldu? Dün kim elendi? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER?

          Survivor'da acil durum konseyi toplandı. Konsey ile açıklanan yedek yarışmacılar şu şekilde:

          Hikmet

          Poyraz

        • 3

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 4

          SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusuydu. Ödül oyununu kazanan Gönüllüler takımı kumrunun tadını çıkardı.

        • 5

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

          Serenay

          Zeynep

          Tuğba

          Meryem

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.

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