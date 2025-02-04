Survivor All Star'da rekabet tüm hızıyla sürerken 4 Şubat’ta gerçekleşen Acil Durum Konseyi izleyicileri ekran başına kilitledi. Gönüllüler ile All Star takımları arasında oynanan son ödül oyununu Gönüllüler kazanarak büyük bir moral depoladı. Ancak bu zaferin ardından yaşanan eleme düellosu gecenin heyecanını artırdı. Eleme sonucu bir yarışmacı adaya veda ederken, Acil Durum Konseyi’nde yapılan açıklamayla yedek yarışmacıların kimler olduğu netlik kazandı. Peki, Survivor'a yedeklerden kimler dahil oldu? Dün kim elendi? İşte Survivor'da yaşanan son gelişmeler...