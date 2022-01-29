SURVİVOR NİSA VE ÖGEDAY SEVGİLİ Mİ?

Survivor 2020'de yarışan ve o dönem anlaşamayan Nisa Bölükbaşı ve ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı arasındaki sürpriz ilişki çok konuşulmuştu. İlişkilerini uzun süre yalanlayan ve sadece arkadaş olduklarını, birbirlerini kardeş gibi gördüklerini dile getiren ikiliyi sosyal medyaya düşen öpüşme videoları ele vermişti. Video sonrası beraber olduklarını açıklamış olan Bölükbaşı ve Yağcı bir süre birliktelik yaşamaya devam etmişler, 2021'in mayıs ayında ise ayrıldıklarını açıklamışlardı.