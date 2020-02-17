17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FATMA GÜNAYDIN KİMDİR?
Fatma Günaydın Survivor 2020 gönüllüler takımına dahil olan isimler arasında yer aldı. Fatma Günaydın 25 yaşındadır. Boyu ise 1.65 ile 1.70 arasındadır.
Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor;
Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var. Ben sürpriz ve kurtarıcı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise; doktorun abimin doğumunda, annemin karnında gazlı bez unutması. Ben dünyaya gelmeseydim eğer bu gazlı bez annemin yaşamını sonlandırabilirdi. İçimdeki kurtarıcı ve mücadeleci ruhun hayatımın her noktasında ve zorluğunda yanımda olduğuna ve olacağına inanıyorum. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım. Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarım okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim.
FATMA GÜNAYDIN JET SOSYETE
İlk iş hayatıma BKM yapımda başladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)
Üniversiteyi bitirdikten sonra Ingilizce öğrenmek için bir anda sadece sırt çantamı alıp Malta’ya gittim. 6 ay tek başıma orada yaşadım ve bu benim hayatım için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendi gücümü, özgüvenimi, isteyip de başaramayacağım hiç bir şey olmadığını, tek başıma ayaklarımın üzerinde nasıl durduğumu, korkularımı ve korkusuzluklarımı keşfettim. Farklı ülkelere gitmeyi seyahat etmeyi arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyorum. En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumaktır. Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi Survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı Survivor. Artık sadece benim için Survivor’dan sonrası var.
FATMA GÜNAYDIN SURVİVOR
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