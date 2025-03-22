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        Haberler Bilgi Magazin Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 22 Mart Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor bu akşam var mı? 22 Mart Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı?

        Survivor 2025 All Star - Gönüllüler mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 22 Mart 2025 Cumartesi günü Survivor'ın yayın akışında yer almaması merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın bu akşam saat kaçta başlayacağı ve herhangi bir erteleme olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:13
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        • 1

          TV8’in 22 Mart 2025 Cumartesi günü yayın akışında yer almayan Survivor yarışmasının neden olmadığı ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 22 Mart Cumartesi Survivor yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte TV8 yayın akışı ile güncel bilgiler...

        • 2

          SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

          Survivor'un TV8 yayın akışında yer almaması "Survivor bu akşam var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

        • 3

          SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          TV8 yayın akışında 22 Mart Cumartesi günü O Ses Türkiye programı yer alıyor. Survivor'ın yeni bölümü ise 23 Mart Pazar akşamı ekranlara gelecek.

        • 4

          TV8 YAYIN AKIŞI - 22 MART 2025

          06:00 Tuzak

          07:45 Süper 1 Takım

          08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 Oynat Bakalım

          10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

          16:30 Survivor Panorama / Canlı

          20:00 O Ses Türkiye

          00:15 Survivor Ekstra

          01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

          03:30 Gazete Magazin

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