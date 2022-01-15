Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şeklindeki sorular izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Milli sporcu ve futbolcu olan Aycan Yanaç Survivor 2022 ünlüler kadrosunda yer alıyor. İşte Survivor Aycan yanaç'ın kısaca hayatı...
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Survivor Aycan, 21 Kasım 1998 günü Almanya'nın Nünberg şehrinde doğmuştur. 24 yaşında olan Aycan Yanaç son derece başarılı bir futbolcudur. Aycan Yanaç aslen İzmirlidir.
Türkiye kadın milli takımına ilk kez 7 Nisan 2018 yılında çağrılan Aycan Yanaç, 2016 UEFA 10 Yaş ALtı Kadınlar şampiyonası elemelerinde de oynamıştır. Aycan Yanaç'ın mevkisi forvettir.
173 cm boyu olduğu tahmin edilen Aycan Yanaç’ın kilosu ise 63’tür.
Futbola çocuk yaşlarda Nünberg'de başlayan ve daha sonra Köln'de devam eden Aycan Yanaç, bu hikayesini de şöyle anlatıyor:
Abim eski futbolcu. 3 yaşında antrenmanlara gidiyordum. 6 yaşıma geldiğimde 'takıma yazılmak istiyorum' dedim babama. 2 sene geçti hala futbolla uğraşıyorum. Notlarım da kötüydü o arada. Babam dedi ki, 'derslerini düzelt götüreceğim seni'. Ben de sürekli ders çalışmaya başladım, notlarımı düzelttim ve babam götürdü beni. Erkeklerle başladım ilk olarak 8 yaşında. İyi de gidiyordum. U-17'ye kadar çıktım, A Takım'a yükseldim, Milli Takım'a gittim. Şimdi Gaziantep'teyim.
Survivor yaşantısına dair konuşan Aycan Yanaç, 'Survivor'daki videolarımı görünce bu ben miyim diyorum. Kendimi yalnız hissettiğimde arkamda kocaman bir ailem var diyorum. Survivor'da 10 yaş daha büyüdüm. Hayata bakışım değişti. Aç kalıyosun belli bir yerden sonra çıldırıyorsun. Ufacık bir şeyde tepki gösteriyorsun' diyerek ada yaşantısını özetlemiştir.
AYCAN YANAÇ EVLİ Mİ BEKAR MI?
Survivor All Star yarışmacısının evli mi yoksa bekar olduğu yakından merak ediliyor. 24 yaşındaki genç yarışmacı evli değil bekardır. Öte yandan sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Aycan'ın Instagram hesabı 'aycanyanac'dır. Yanaç'ın 1.3 milyon takipçisi bulunmakatadır.
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