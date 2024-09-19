1950'LER: İLK İLERLEMELER VE TESTLER

1950'lerde, sürücüsüz araç teknolojisinde bazı testler ve ilerlemeler kaydedildi. Bu dönemde yapılan çalışmalar, teknolojinin gelecekteki gelişimi için önemli bir temel sağladı. Ancak, bu ilerlemeler henüz ticari ürün haline gelmemişti ve teknolojinin evriminde sadece bir ilk adımdı.