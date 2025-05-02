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        Haberler Dünya Suriye İsrail'in saldırısını kınadı | Dış Haberler

        Suriye, İsrail'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına düzenlediği saldırıyı kınadı

        Suriye, İsrail'in Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı kınadı. Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, saldırının Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 19:34 Güncelleme: 02.05.2025 - 19:52
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        Suriye'den İsrail'e kınama
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        Suriye, İsrail'in başkent Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yakınlarına sabaha karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak bu saldırının Suriye devletine ve egemenliğine karşı tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini bildirdi.

        Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bu saldırısının istikrarsızlığı körükleyen ve güvenlik krizlerini derinleştiren "pervasızca eylemlerin" devamının yansıması olduğu ifade edildi.

        Bu tür saldırıların Suriye halkının birlik ve güvenliğini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma ve Arap ülkelerine, İsrail'in bu saldırganlığına karşı Suriye'nin yanında durmaları ve uluslararası hukuk ile sözleşmelere uymaları çağrısında bulunuldu.

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        Açıklamada, Arap dünyasına, Suriye'ye tam destek verilmesi ve İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı Arap halklarının haklarının korunması yönünde bir duruş sergilenmesi istendi.

        Saldırıların Suriye'nin iç cephesini zayıflatmayı ya da halkın iradesini kırmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, tüm güvenlik ve adli birimlerin sorumlular hakkında gerekli soruşturmaları sürdürdüğünü ve bu tür tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurguladı.

        Suriye'nin tüm tarafları ulusal birlik çerçevesinde diyalog ve işbirliğine çağırdığı, ülkenin yeniden inşa ve kalkınma sürecini hedef alan tüm kışkırtmalara karşı durulacağı belirtilen açıklamada, "Suriye, egemenliğinden ya da güvenliğinden asla taviz vermeyecek ve halkının haklarını her türlü yolla savunacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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