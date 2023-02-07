Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'de 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'de de hissedildi.
AFP'nin aktardığı habere göre Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1444 kişi yaşamını yitirdi, Beyaz Baretliler kurtarma grubu ise hayatını kaybedenlerin sayısını 812 olarak açıkladı.
Depremde en az 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.
Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.
Ülke genelinde en az 1444 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 419'dan fazla kişi yaralandı.
Depremden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısında bir çok bina hasar gördü.
Kurtarma ekipleri ve Bölge sakinleri, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.