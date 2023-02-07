Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'de 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Suriye'de de hissedildi.

AFP'nin aktardığı habere göre Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1444 kişi yaşamını yitirdi, Beyaz Baretliler kurtarma grubu ise hayatını kaybedenlerin sayısını 812 olarak açıkladı.

Depremde en az 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.