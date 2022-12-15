Süreyya Operası'nda 'Semele' günleri



Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası bu yıl Eylül ayında kuruluşunu ilan eden İstanbul Opera Derneği’nin hazırladığı Semele operasının prömiyerine ev sahipliği yapıyor. George Frideric Handel tarafından kaleme alınan Semele İngilizce ilk prömiyerini 10 Şubat 1744’te Londra Covent Garden Tiyatrosu'nda yaptı. Türkiye’de ise ilk kez 23 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Süreyya Operası’nda sahnelenecek eser Devlet Operaları haricinde sahnelenen ilk profesyonel opera temsili olma özelliğini taşıyor. Rejisörlüğünü Aytaç Manizade’nin yaptığı temsilin orkestra şefliğini Paolo Villa, koro şefliğini Güliz Tekelioğlu, dekor ve kostüm tasarımını ise Efter Tunç yapıyor. Eser, oyuncular Tülay Uyar Hatip, Onur Turan, Işık Belen, Ozan Kutlar, Aylin Ateş, Esen Demirci ve Kaan Buldular tarafından sahneye taşınıyor. Prens Athamas’la nişanlanan ancak aslında Tanrı Jüpiter’e aşık olan Semele’nin hikayesinin anlatıldığı eser Süreyya Operası’nın 2022-2023 Sanat Sezonu boyunca 23, 25 Aralık; 17, 19 Ocak ve 22, 23 Şubat tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak.

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