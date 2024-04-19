Suphiye Orancı kimdir? Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli?
Türk sinema oyuncusu Metin Akpınar'ın 36 yıl sonra gündeme gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı hayatı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Duygu Nebioğlu, Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için programa katılan Duygu Nebioğlu annesinin fotoğraflarını paylaştı. Orancı'nın geçmişte figüranlık yaptığına dair iddialar var. Peki Suphiye Orancı kimdir? Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli, hangi film ve dizilerde rol aldı?
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Suphiye Orancı hayatı magazin gündeminde yer ediniyor. 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler, Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Peki Suphiye Orancı kimdir? Suphiye Orancı kaç yaşında, nereli, hangi film ve dizilerde rol aldı?
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SUPHİYE ORANCI KİMDİR?
Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı.Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Orancı’nın toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu; "İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı" dedi.
Annesiyle 3 yıl boyunca internet üzerinden görüştüğünü ifade eden Duygu Nebioğlu; "2010'da benimle son konuşmasını yaptı" dedi. Kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirtti.
Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin 1980'li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.
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SUPHiYE ORANCI HANGI FİLM VE DİZİLERDE ROL ALDI?
Suphiye Orancı; İbrahim Tatlıses'in başrolü Hülya Avşar ile paylaştığı 'Aşıksın', Seda Sayan ile başrolü paylaştığı 'Yorgun', Perihan Savaş ile başrolü paylaştığı 'Yalan' ve Mine Çayıroğlu ile başrolü paylaştığı 'Sarhoş' filmlerinde rol aldı.
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