SUPHİYE ORANCI KİMDİR?

Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden 1988'de dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu kardeşler, yıllar sonra ortaya çıkmıştı.Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Orancı’nın toplamda 6 çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu; "İkisi Almanya’daki evliliğinden. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var. Diğer dört kardeşim benimle aynı kaderi yaşadı" dedi.

Annesiyle 3 yıl boyunca internet üzerinden görüştüğünü ifade eden Duygu Nebioğlu; "2010'da benimle son konuşmasını yaptı" dedi. Kendisine "Babanı bulursan beni kaybedersin" diyen annesiyle 14 yıldır görüşmediğini belirtti.

Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nin 1980'li yıllarda filmlerde figüranlık yaptığını, ünlülerle de bu şekilde tanıştığını ifade etti.