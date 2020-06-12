Süper Lig puan durumu ve fikstürü!

Süper Lig'de heyecan 16 Mart'ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ardından Kovid-19 nedeniyle verilen arada geçen 87 günün sonunda bu akşam başlıyor! Lig, Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konumda bulunan takımlar sezonun kalan bölümde kritik maçlara çıkacak.
Ligde 53'er puana sahip Trabzonspor ile Medipol Başakşehir bir ve ikinci sırada yer alırken, Galatasaray 50 puanla üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise 49 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
Özellikle ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı ile 30. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması şampiyonluk yarışında büyük öneme sahip olacak.
Ligde sezonun son derbisi ise 33. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
27. HAFTA FİKSTÜRÜ
Süper Lig'de 27. hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
21.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
21.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)
13 Haziran Cumartesi:
18.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
21.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)
14 Haziran Pazar:
18.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)
21.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü-MKE Ankaragücü (Kalyon)
15 Haziran Pazartesi:
21.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 27. hafta maçları öncesindeki puan durumu şöyle:
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