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        Haberler Bilgi Gündem Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 sezonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları hangi tarihte başlayacak?

        Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 sezonu liglerin başlayacağı tarih

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen, fikstür çekiminin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2025 - 2026 sezonu liglerin başlayacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 18:11 Güncelleme: 02.08.2025 - 18:11
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        • 1

          Süper Lig için geri sayım sürüyor. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren ekipler, transfer sürecinde eksik bölgelerine takviye yaparak takımlarına güç katıyor. 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde, yeni sezonun başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025 - 2026 sezonu 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig maçları hangi tarihte başlayacak?" İşte detaylar...

        • 2

          SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Trendyol Süper Lig 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 19, 20, 21, 22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar ile sona erecek.

          İkinci yarı 16, 17, 18, 19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

        • 3

          SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

          1. HAFTA PROGRAMI

          8 AĞUSTOS - CUMA

          21.30 | Gaziantep FK - Galatasaray

          9 AĞUSTOS - CUMARTESİ

          19.00 | Samsunspor - Gençlerbirliği

          21.30 | Fenerbahçe - Alanyaspor

        • 4

          10 AĞUSTOS - PAZAR

          19.00 | Eyüpspor - Göztepe

          19.00 | Rizespor - Göztepe

          21.30 | Fatih Karagümrük - Başakşehir

          21.30 | Kayserispor - Beşiktaş

          11 AĞUSTOS - PAZARTESİ

          21.30 | Trabzonspor - Kocaelispor

        • 5

          DERBİ HAFTALARI

          5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

          8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

          11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

          14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

          16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

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