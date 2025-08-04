Süper Lig'de 67 sezonda 6 şampiyon çıktı!

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda şampiyonlukları 6 takım paylaştı.

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, organizasyonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar ele alındı.

1959'da başlayan ligde şimdiye dek Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir şampiyonluk yaşadı.

Lig tarihinde Galatasaray 25, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 14, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Medipol Başakşehir de birer kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu kararıyla 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle Beşiktaş'ın toplam şampiyonluk sayısı 16'ya ulaştı.

Galatasaray ise 1972-1973'te ligi ilk sırada tamamladıktan sonra 13 sezon boyunca şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılı takım, 1986-1987 sezonunda Jupp Derwall yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırarak bu özlemine son verdi.

Beşiktaş, 1966-1967'de elde ettiği şampiyonluğun ardından 14 sezon mutlu sona hasret kaldı. 1981-1982 sezonunda Dorde Milic yönetiminde şampiyon olan siyah-beyazlılar, taraftarlarının uzun süren hasretini sonlandırdı.

Lig tarihinde son şampiyonluğu ise Galatasaray elde etti.

İki ayrı grupta birinciliği elde eden Fenerbahçe ile Galatasaray, o zamanki statü gereği final maçlarında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, rövanş maçını 4-0 kazanarak, 68 yaşına girmeye hazırlanan ligde ilk şampiyonluğu kazanan takım olmayı başardı.

FENERBAHÇE SON 11 SEZONDA TARAFTARINI GÜLDÜREMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 11 sezonda mutlu sona ulaşamadı.

Sarı-lacivertli takım, 2013-2014'de Ersun Yanal yönetiminde elde ettiği şampiyonluktan sonra ligi ilk sırada bitirmeyi başaramadı.

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Fenerbahçe, söz konusu dönemde 7 kez ligi ikinci sırada noktaladı.

GALATASARAY'IN REKORU

Ligde en çok mutlu sona ulaşan takım 25 kez ile Galatasaray, aynı zamanda üst üste en çok şampiyonluk yaşayan ekip ünvanına da sahip.

Organizasyon tarihinde şimdiye dek bir takım en fazla 4 sezon üst üste şampiyon oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray; 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında ipi en önde göğüsleyerek, Türk futbol tarihine geçti.

Bunun yanı sıra Galatasaray 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 ile 2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında iki kez üst üste 3 sezon zafere uzandı.

Trabzonspor ise 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981'de, Beşiktaş da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste üçer kez şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek üst üste 3 lig şampiyonluğu bulunmuyor.