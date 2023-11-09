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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

        Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:36
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        Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın:

        20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

        20.00 MKE Ankaragücü-Bitexen Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

        11 Kasım Cumartesi:

        13.30 Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay

        16.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Turgut Doman

        16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-EMS Yapı Sivasspor: Murat Erdoğan

        19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

        12 Kasım Pazar:

        13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

        16.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

        16.00 Çaykur Rizespor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

        19.00 Yukatel Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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