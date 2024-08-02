Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni transferleriye ilk resmi maçına çıkacak olan iki takım, Süper Kupa’da 8 kez karşıya gelirken Galatasaray 4, Beşiktaş ise 2 kez kupayı müzesine götürdü. Peki, "Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa finali hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte Süper Kupa maçı öncesinde öne çıkan detaylar...