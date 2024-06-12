Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı tarihi
Trendyol Süper Lig 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Galatasaray 17 kez kupayı en çok kazanan takım konumunda olurken Beşiktaş'ın ise 9 şampiyonluğu bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde sporseverler maç ile ilgili tüm detayları merak ediyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçı detayları...
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Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa finali için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz sezon Aralık ayında Arabistan'da oynanması beklenen ve daha sonra ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da da oynanamadı. 1. dakikada sarı- lacivertlilerin sahadan çekilmesi sonucu Galatasaray kupayı hükmen kazanan taraf oldu. Peki, bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa finalinin tarihi ne zaman?
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SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama bekleniyor.
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SEZON ÖNCESİ OYNANMASI BEKLENİYOR
Genel olarak Ağustos ayında düzenlenen Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak karşılaşmanın saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
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SÜPER KUPAYI KAZANAN TAKIMLAR
Galatasaray- 17
Trabzonspor- 10
Fenerbahçe- 9
Beşiktaş- 9
Göztepe- 1
Akhisar- 1
Ankaragücü- 1
Eskişehir- 1
Konyaspor- 1