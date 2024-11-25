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        Haberler Bilgi Yaşam Sumak çayı nasıl yapılır ve faydaları neler? Sumak çayı nelere iyi gelir, faydaları ile zararları nedir?

        Sumak çayı nasıl yapılır ve faydaları neler? Sumak çayı nelere iyi gelir, faydaları ile zararları nedir?

        Sumak, sumak ağacı olarak da bilinen Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilir; Ortadoğu'da popüler olan bir baharat türüdür. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan sumağın rengi parlak kırmızı, tadı da ekşidir. Sumak çayı nasıl yapılır ve faydaları neler? Sumak çayı nelere iyi gelir, faydaları ile zararları nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:22
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        Sumak çayı nasıl yapılır ve faydaları?
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        Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan sumak elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilmektedir. Sumak çayının faydaları ve sumak çayının zararları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumak çayının yan etkileri nelerdir? Sumak çayının yapılışı nasıldır? Sumak yaprağı çayının faydaları ve sumak tohumu çayı faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Sumak Çayının Faydaları

        • Güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
        • Kalp sağlığını destekler.
        • Kötü kolesterolü kontrol eder.
        • Sindirim sistemini düzenlediğinden dolayı mide rahatsızlıklarının önüne geçer.
        • Balgam ve öksürük problemlerine karşı iyileştirici özelliği vardır.
        • Kadın sağlığı için faydalıdır; regl dönemlerinde kasılmaları ve ağrıları azaltır.
        • Kanserle mücadelede görev alır. (antioksidan ve C vitamini zenginliğinden dolayı)
        • Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
        • Düzenli tüketimi enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Enfeksiyon oluşumunu engellediği için ateşli hastalıkların meydana gelmemesini sağlar.
        • Adet düzensizliğine karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda regl döneminde ağrıların azalmasını da sağlar.
        • Obezite ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarında uygulanan tedavilerde destekleyicidir.
        • Cilt sorunlarına karşı iyi gelir.
        • Kas ağrılarının geçmesini sağlar.
        • Yağ yakımını hızlandırdığından dolayı kilo kaybında da yardımcı olur.
        • İdrar yoluyla toksinlerin atılmasını sağlar.
        • Diş iltihaplarına iyi gelir.
        • Göğüs ve solunum yolu hastalıklarında sıklıkla kullanılan bir bitkidir.

        Sumak Çayının Zararları Nelerdir?

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        Alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin cildinde kızarıklık ya da iltihap meydana gelebilir. Bu tarz bir durum söz konusuysa tüketilmemelidir. Aynı zamanda bu bitkinin bazı çeşitleri zehirli olabilmektedir ve deride döküntü meydana getirebilir. Özellikle tansiyon hastalarının bu çayı kullanırken dikkat etmesinde yarar var. Bu tarz durumların haricinde alerjen bir durum söz konusu değilse rahatlıkla tüketilebilir.

        Sumak Çayı Nasıl Yapılır?

        Sumak çayı yapmak oldukça pratiktir. Öncelikli olarak sumak çayı için 1 litre su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine 100 gram kadar sumak atılır ve demlenmesi için 10 dakika dinlendirilir. Demlenen çay süzüldükten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir. Dilerseniz bal ya da limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

        Sumak Çayının Yan Etkileri Nelerdir?

        • Riskli gebeliklerde düşüğe sebep olma ihtimali vardır.
        • Cilt dökülmelerine sebebiyet verebilir.
        • Alerjik bünyeler için deride kaşıntı yapabilir.
        • Fazla tüketimi aşırı kilo kaybına yol açabilir.

        Sumak Çayının Yapılışı Nasıldır?

        Malzemeler:

        • Bir yemek kaşığı kurutulmuş sumak
        • Bir bardak su

        Hazırlanışı:

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        Öncelikli olarak bir bardak su kaynatılır ve kurutulmuş sumak bu kaynar suyun içine atılır. On dakika kadar bekletilerek iyice demlenmesi sağlanır. Bir süzgeç yardımıyla süzülür. Süzüldükten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

        Sumak Yaprağı Çayının Faydaları

        • Sumak baharatının antioksidan değeri olağanüstüdür.

        Otlar ve baharatlar antioksidan seviyeleri açısından derecelendirildiğinde, sumak listenin en üstünde yer alır, hatta tarçın ve kekik gibi yaygın olarak kullanılan baharatların bile üstündedir. Antioksidan içeriği yüksek gıdalarla beslenmek, kalp hastalıklarını ve göğüs kanserini önlemeye ve osteoartriti tedavi etmeye yardımcı olabilir.

        • Sumak baharatı kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir.

        Sumak üzerine yapılan araştırmalar, genellikle yaşlanmaya eşlik eden birçok kronik hastalığın kontrolünde veya önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, sumak tüketmenin kan şekeri seviyelerini düşürerek ve iyi kolesterol seviyelerini artırarak tip 2 diyabet hastalarına yardımcı olduğunu açığa çıkarmaktadır.

        • Sumak suyu C vitamini bakımından zengindir.

        Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle sumak suyu, Amerikan yerlileri tarafından soğuk algınlığı, ateş ve iskorbüt hastalığıyla savaşmak için kullanılmıştır. Ayrıca yayınlanan bir çalışma, sumak suyu tüketmenin yoğun egzersiz sonrası kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.

        Sumak Tohumu Çayı Faydaları

        • Oldukça besleyicidir.
        • Anti-mikrobiyal ve anti-fungaldır.
        • Antienflamatuvar özelliktedir. (İltihap önleyici bir baharattır.)
        • Kanser Önleyicidir.
        • Sumak, sağlıklı kan şekeri seviyelerini destekleyebilir.
        • Kas ağrılarını ve adet kramplarını hafifletmeye yardımcı olabilir.
        • Kemik sağlığını destekler.
        • İdrar söktürücüdür.
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