Sumak çayı nasıl yapılır ve faydaları neler? Sumak çayı nelere iyi gelir, faydaları ile zararları nedir?

Uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılan sumak elde edilir. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilmektedir. Sumak çayının faydaları ve sumak çayının zararları nelerdir? Sumak çayı nasıl yapılır? Sumak çayının yan etkileri nelerdir? Sumak çayının yapılışı nasıldır? Sumak yaprağı çayının faydaları ve sumak tohumu çayı faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Alerjik bir bünyeye sahip olan kişilerin cildinde kızarıklık ya da iltihap meydana gelebilir. Bu tarz bir durum söz konusuysa tüketilmemelidir. Aynı zamanda bu bitkinin bazı çeşitleri zehirli olabilmektedir ve deride döküntü meydana getirebilir. Özellikle tansiyon hastalarının bu çayı kullanırken dikkat etmesinde yarar var. Bu tarz durumların haricinde alerjen bir durum söz konusu değilse rahatlıkla tüketilebilir.

Sumak çayı yapmak oldukça pratiktir. Öncelikli olarak sumak çayı için 1 litre su kaynatılır. Kaynayan suyun içerisine 100 gram kadar sumak atılır ve demlenmesi için 10 dakika dinlendirilir. Demlenen çay süzüldükten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir. Dilerseniz bal ya da limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

Öncelikli olarak bir bardak su kaynatılır ve kurutulmuş sumak bu kaynar suyun içine atılır. On dakika kadar bekletilerek iyice demlenmesi sağlanır. Bir süzgeç yardımıyla süzülür. Süzüldükten sonra soğuk ya da sıcak olarak tüketilebilir.

Otlar ve baharatlar antioksidan seviyeleri açısından derecelendirildiğinde, sumak listenin en üstünde yer alır, hatta tarçın ve kekik gibi yaygın olarak kullanılan baharatların bile üstündedir. Antioksidan içeriği yüksek gıdalarla beslenmek, kalp hastalıklarını ve göğüs kanserini önlemeye ve osteoartriti tedavi etmeye yardımcı olabilir.

Sumak baharatı kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olabilir.

Sumak üzerine yapılan araştırmalar, genellikle yaşlanmaya eşlik eden birçok kronik hastalığın kontrolünde veya önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Bir çalışma, sumak tüketmenin kan şekeri seviyelerini düşürerek ve iyi kolesterol seviyelerini artırarak tip 2 diyabet hastalarına yardımcı olduğunu açığa çıkarmaktadır.

Sumak suyu C vitamini bakımından zengindir.

Yüksek C vitamini içeriği nedeniyle sumak suyu, Amerikan yerlileri tarafından soğuk algınlığı, ateş ve iskorbüt hastalığıyla savaşmak için kullanılmıştır. Ayrıca yayınlanan bir çalışma, sumak suyu tüketmenin yoğun egzersiz sonrası kas ağrısını azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir.