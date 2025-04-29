Sultangazi'de ormanda kaybolan kişi aranıyor

Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

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İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması üzerine ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ormana gelen ilk ekipler arama çalışmalarına başlarken, başta AFAD olmak üzere çok sayıda ekip, arama çalışması için olay yerine geldi. Ekiplerin, İshak Öztürk'ü bulmak için ormandaki arama çalışmaları sürüyor.

"TELEFONDA VE AYAKKABISINDA TAKİP CİHAZI VAR"

Aramaları yakında takip eden İshak Öztürk'ün yakını İlyas Öztürk, "Demans hastası. Sürekli evden çıkma ve kaybolma durumları var. Esenler'den de buraya kadar yürüyerek gelmiş. Telefonda ve ayakkabısında takip cihazı var, onu son noktaya kadar takip ettik ama bulamadık, kendi imkanlarımızla. Sağ olsunlar devletimizden tüm ekiplerimiz burada" şeklinde konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.