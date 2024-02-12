Şükür Türkan kayıp mı öldürüldü mü?

Şükür Türkan kayıp mı öldürüldü mü?

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10 yıldır Kayıp olan 15 yaşındaki Şükür Türkan’ın dayısı Süleyman T. ilk kez Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyolarına geldi. Ablası Fatma'nın onu da senelerce kandırdığını anlatan dayı Süleyman, gerçekleri ablası ve yeğeni telefonda konuşurken duyduğunu anlattı.

Yeğeni Şükür Türkan’a ne olduğunu sormak için eniştesi Mustafa’yı aradığında, Mustafa'nın onu öldürmekle tehdit ettiğinin altını çizen dayı Süleyman, “Eniştem, yeğenimi öldürdü” dedi.

Israrla kızlarının hayatta olduğunu söyleyen karı koca ise birbirlerini suçlamaya devam etti. Karısı Fatma'yı, Şükür Türkan’ı para karşılığı evlendirmekle suçlayan baba Mustafa, karısının kimliği ondan bilerek sakladığını iddia etti. Suçlamaları reddeden anne Fatma ise kocasına “Kızımı ortaya çıkar” dedi.