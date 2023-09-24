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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın panik anları - Magazin haberleri

        Şükrü Özyıldız'ın panik anları

        Şükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'teydi. Otomobiline bindiği sırada gazetecileri gören oyuncu panikledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 17:57 Güncelleme: 24.09.2023 - 17:57
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şükrü Özyıldız, Bebek'te bir mekândan çıkarkan görüntülendi.

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          Çiçekçilerin de kendisini görmesiyle arabanın önüne attığı güller ile önünü göremeyen Özyıldız, park yerinden çıkış yaparken öndeki arabaya dokundurdu.

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          Ardından çıkış yapmayı başaran Şükrü Özyıldız, daha sonra yanlışlıkla gaza fazla yüklenince panikledi.

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          "Sorun yok" diyen oyuncu apar topar oradan ayrıldı.

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