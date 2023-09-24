Şükrü Özyıldız'ın panik anları
Şükrü Özyıldız, önceki gece Bebek'teydi. Otomobiline bindiği sırada gazetecileri gören oyuncu panikledi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şükrü Özyıldız, Bebek'te bir mekândan çıkarkan görüntülendi.
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Çiçekçilerin de kendisini görmesiyle arabanın önüne attığı güller ile önünü göremeyen Özyıldız, park yerinden çıkış yaparken öndeki arabaya dokundurdu.
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Ardından çıkış yapmayı başaran Şükrü Özyıldız, daha sonra yanlışlıkla gaza fazla yüklenince panikledi.
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"Sorun yok" diyen oyuncu apar topar oradan ayrıldı.