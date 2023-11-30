Şükran Özer Doruk hayatını kaybetti

Şarkıcı Şükran Özer Doruk vefat etti. Doruk'un ölümünü Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada, "Film-San Vakfı’nın kurucularından Türk sanat müziği ses sanatçısı Şükran Özer Doruk’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

ŞÜKRAN ÖZER DORUK KİMDİR?

1 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şükran Özer Doruk, 13 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü’nün sınavlarını kazandı. Prof. Ren Gelenbevi’den şan, Muhittin Sadak’dan solfej, Demirhan Altuğ’dan piyano dersleri aldı. Batı Müziği öğrenimi sırasında Ali Rıza Şengel’in yönettiği Türk Musikisi İcrâ Heyeti’nin çalışmalarına katıldı ve daha sonra konservatuvarın Türk Musikisi bölümüne geçti. Şükran Özer Doruk’un ilk meşk ettiği isimler Şerif İçli ve Sâdi Işılay’dır. İlerleyen yıllarda Şefik Gürmeriç, Yesârî Asım Arsoy, Selâhattin Pınar, Münir Nurettin Selçuk, Mesut Cemil ve Nevzat Atlığ gibi usta isimlerle çalışma fırsatı yakaladı.

1948 yılında ses sanatçısı Suzan Yakar Rutkay’ın eşi Fuat Rutkay’ın vesilesiyle 'Silik Çehreler' filminde, 1949 yılında ise Lütfi Güneri ile birlikte 'Zehirli Şüphe' filmleriyle sinemaya başladı ve 11 filmde rol aldı. Sinema, sahne ve plak çalışmaları yaptığı dönemlerin akabinde açılan sınavla İstanbul Radyosu’na giren sanatçı, aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı İcrâ Heyetinde de görev almaya başladı. Doruk, 1965 yılında ses sanatçılığı görevini bıraktı.