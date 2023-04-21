Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti: Canımı kaybettim

Sude Zülal Güler'in acı günü: Canımı kaybettim

Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti. 22 yaşındaki oyuncu, acı haberi "Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim" sözleriyle duyurdu

Giriş: 21.04.2023 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Sude Zülal Güler'in annesi hayatını kaybetti: Canımı kaybettim
"Canımı kaybettim"
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sude Zülal Güler, aldığı haberler sarsıldı. 22 yaşındaki oyuncunun annesi vefat etti.

"MELEK ANNEMİ KAYBETTİM"

Sude Zülal Güler, acı haberi sosyal medya hesabından "Ben bugün canımı, canımın en içini, melek annemi kaybettim" notuyla duyurdu.

"ALLAH'IMA EMANET ETTİK"

Sude Zülal Güler, bir sonraki gönderisinde "Benim bebeğim, benim güzel kalplim, benim güzel annem, en iyi arkadaşım, sana nasıl veda edilir bilmiyorum ama bunun bir veda olmadığını da biliyorum, sana o kadar çok şey söylemek istiyorum ki, dünyanın en iyi annesi… Seni çok seviyorum, en çok da senin için her şeyin çok güzel olacağına söz veriyorum. Şimdi çok güzel bir yerdesin, seni güzel Allah’ıma emanet ettik, cennetinde huzur bul annem" sözleriyle annesiyle olan anılarını yayınladı.

Sude Zülal Güler, annesinin cenazesinin bugün Yeniköy Yeni Camii'nde kılınacak ikinci namazının ardından Yeniköy aile kabristanlığına defnedileceğini duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
AÖF sınav sonuçları için gözler duyurularda!
AÖF sınav sonuçları için gözler duyurularda!
Gözler Ev hanımlarına emeklilik şartlarında
Gözler Ev hanımlarına emeklilik şartlarında
Faizsiz evlilik kredisi detayları!
Faizsiz evlilik kredisi detayları!
Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı?
Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.