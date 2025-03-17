Stoperde sakatlık kabusu bitmiyor!
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista uzun süren sakatlığının ardından geri dönse de bu kez Felix Uduokhai sakatlandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon savunmada sakatlıklardan dolayı büyük zorluk yaşadı.
Beşiktaş'ın Konyaspor ile deplasmanda oynadığı lig maçının 55. dakikasında sakatlanan Felix Uduokhai'den kötü haber geldi.
Ayak bileğinden sakatlanan Uduokhai'nin en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığının ardından geri dönen Gabriel Paulista'nın sevinci yaşansa da Uduokhai'nin sakatlığı moralleri yeniden bozdu.
Beşiktaş, bu sezon stoperlerde sakatlık sorunundan kurtulamazken bu nedenle kaçırılan maçlarda Gabriel Paulista zirvede yer aldı.
Tecrübeli stoper, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 22 maçta görev alamazken Tayyip Talha Sanuç ise 8 maç kaçırdı.
Beşiktaş'ın bir diğer stoperi Emirhan Topçu ise sakatlık nedeniyle sadece 1 maçta forma giyemedi.
Sakatlıklardan dolayı 3 maç kaçıran Felix Uduokhai ise Konyaspor maçındaki şanssızlığın ardından 2 ay sahaklardan uzak kalacak.