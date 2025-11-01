Habertürk
        Stoilov'dan Olaitan'a tepki - Göztepe Haberleri

        Stoilov'dan Olaitan’a tepki

        Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Gençlerbirliği maçının ardından orta saha oyuncusu Junior Olaitan'a eleştirilerde bulunarak, "Olaitan'dan çok fazla beklentimiz var. Çok fazla beklentimiz olan bir oyuncu ama bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi oynadı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:21 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:21
        Stoilov'dan Olaitan'a tepki!
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti.

        Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

        "REKABETİ ARTTIRMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"

        İlk olarak galibiyeti değerlendiren Stoilov, "Bizim için gerçekten çok önemli bir 3 puan. Özellikle deplasmanda kaybettiğimiz iki maçın ardından bu galibiyet çok değerliydi. İlk yarıda ilk golden sonra 2., 3. golü erken bir şekilde bulup daha erken bir şekilde maçı koparabilirdik. Ama ikinci yarıda aynı zamanda yakaladığımız kontrataklar oldu. Onları da forvet oyuncularımız maalesef değerlendiremediler. Maçı sonlarına doğru da rakibimizin baskısı oldu. Gençlerbirliği aynı zamanda iyi bir takım. Tabii ki biliyoruz şu anda takımda arttırmamız gereken bir rekabet ortamı var. Ama yeni yıla kadar maksimum puanı toplamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha sonra da bu takımdaki rekabeti arttırmak için gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

        OLAİTAN'A TEPKİ

        Junior Olaitan’dan çok fazla beklentilerinin olduğunu söyleyen Stoilov, "Çok fazla beklentimiz olan bir oyuncu ama bugün maça girdiğinden itibaren bir amatör oyuncu gibi gördük. Bunu bir an önce benim çözmem gerekiyor. Çünkü bu sorun daha önce aslında başlayan bir sorun. Milli takımı Göztepe'den daha fazla düşünüyor. Benim bunu bir an önce çözmem gerekiyor. Bunun başka bir yolu kesinlikle yok. Baktığınızda 1,5-2 ay önce çok yüksek seviye oynayan bir oyuncu var. Ama şimdi bir amatör oyuncu gibi oynuyor. Bunu kesinlikle çözmem gerekiyor. Sabra sakatlığı vardı ve bir iki antrenman yaptı. Bugün onu da oyuna aldık. Ön tarafta çok fazla elimizde seçenek yok. Burada biraz önce belirttiğim gibi rekabeti kesinlikle arttırmamız gerekiyor ama Olaitan’la ilgili olarak bir kez daha söylüyorum. Kesinlikle benim istediğim gibi kulübümüzün Göztepe'nin istediği gibi taraftarlarımızın istediği gibi oynaması gerek. Bunun başka bir yolu yok. Ben kimsenin gözünün yaşına kesinlikle bakmam. Bunun benim için başka bir yolu kesinlikle yok. Bunu hatta gazetelere de istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bu konuda oldukça netim" diye konuştu.

        "ÜRETKEN OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

        Takviye yapmalarının gerektiğini söyleyen Stoilov, "Üretken bir oyuncuya hatta oyunculara kesinlikle ihtiyacımız var. Romulo gibi yetenekli bir oyuncuyu getirmek için her şeyi yapacağız ve burada kesinlikle minimum orada son 20 dakika orada oyunun ritmini arttıracağımız rekabeti oluşturacağımız bir değişikliği kesinlikle yapmamız gerekiyor ve bununla ilgili bütün adımları atmalıyız. Şu anda bu oyuncuyu ve bu oyuncuları bulmak için çok sıkı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Çünkü futbolda ve futbol takımlarında rekabet ortamı her zaman çok önemlidir. Çünkü rekabet ortamını sağlayamazsanız bazı oyuncular o zaman gereğinden fazla bir konfor alanının içine girerler ve kendilerini çok konforlu bir şekilde rahat hissetmeye başlarlar. Ben oyuncunun her zaman bu konfor alanının dışında olmalarını ve hiçbir zaman bu konforu hissetmemelerini tercih eden bir teknik direktörüm" diyerek sözlerini noktaladı.

