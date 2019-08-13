Stephanie Frappart kimdir? sorusu, yarın oynanacak UEFA Süper Kupa finali Liverpool - Chelsea maçı öncesinde gündeme geldi. Stephanie Frappart, UEFA tarihinde ilk kez erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem olarak görev yapacak. Stephanie Frappart'ın hayatından ve kariyerinden ayrıntılar haberimizde.

STEPHANIE FRAPPART KİMDİR?

Stephanie Frappart, 14 aralık 1983 yılında doğdu. Fransalı olan Stephanie Frappart, 2009 yılından bu yana FIFA korkatına sahip. Frappart, 2011'de Fransa'daki erkek futbolunun üçüncü ligi olan Championnat Ulusal'da hakemlik yaptı. 2014'te, Fransa'daki profesyonel erkek futbolunun ikinci ligi olan Ligue 2'de görev aldı. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakemlik yaptı.