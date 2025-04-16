Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da forvet futbolcusu Stephane Bahoken ameliyat oldu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz StephaneCedricBahoken’in yapılan değerlendirmeler sonucunda sol aşiltendonunda total rüptür (tam yırtılma) tespit edilmiş olup, 15 Nisan 2025 tarihinde Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat olmuştur. Sporcumuzun rehabilitasyon süreci en kısa zamanda başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" dedi.