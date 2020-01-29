29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'de yayılmaya devam eden koronavirüs ekonomiyi olan etkisini artırmaya devam ediyor. Turizm ve eğlence sektörünün ardından yeme içme sektörü de ülkenin bazı bölgelerinde gelen art arda kapatmalarla olumsuz etkilendi.
ABD merkezli dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Starbucks, Çin'de bulunan 2 binden fazla mağazasını kapatacağını duyurmakla kalmadı finansal açıdan da durumun tehdit oluşturduğunu belirtti.
Starbucks'tan yapılan açıklamada salı günü itibarıyla Çin'de bulunan yaklaşık 4 bin 300 kafenin yarısından fazlasının geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
ABD'den sonra en çok mağazanın bulunduğu Çin pazarı, Starbucks'ın küresel büyümesindeki en büyük itici güç olarak da biliniyor. 1999'da ilk Çin mağazasını Pekin'de açan Starbucks'ın toplam cirosu içerisindeki Çin payı yüzde 10 civarında.
STARBUCKS HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ
Starbucks geçen yıl Çin'de 600'ün üzerinde mağaza açmış ve gelirini yüzde 13 artırarak 750 milyon dolar seviyesine çıkarmıştı. Gelişmelerin ardından NASDAQ'ta işlem gören Starbucks hisseleri düşüşe geçti. Beklenenden iyi gelen yıllık sonuçların ardından cuma günü 94 doları gören hisseler koronavirüs sonrası yüzde 5.7 düşerek 88.60 dolara indi.
Çinli otoritelerin talebi sonrasında geçici olarak kapatılan mağazaların ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor ancak Wall Street kaynakları Starbucks'ın çeyreklik ve yıllık kâr öngörüsünü revize edebileceğini belirtiyor.
Çin'de koronavirüs nedeniyle geçici olarak mekan kapatan yeme içme şirketleri Starbucks ile sınırlı değil. KFC, Pizza Hut, McDonald's gibi pek çok fast food zinciri de başta salgının en yoğun gözlendiği Wuhan kenti olmak üzere pek çok şehirde peş peşe faaliyetini durduruyor.
McDonald's salgının merkezi olan Hubei eyaletindeki tüm operasyonunu durdururken civardaki 6 şehirde de faaliyetini askıya aldı.
Gıda devi Nestle Çin'de bulunan tüm fabrika, ofis ve dağıtım merkezlerinde ek güvenlik önlemleri getirdi. İmalat sanayisine de sıçrayan koronavirüs krizi Toyota'nın ülkedeki üretimini durdurmasına neden oldu. Honda da işçilerini tahliye etti.
Çin'in resmi verilerine göre koronavirüs nedeniyle ülkede 130'dan fazla insan hayatını kaybederken 6 bin kişinin enfekte olduğu belirtiliyor.
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