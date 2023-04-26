Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Eğitim

Stanford Üniversitesi'ne tam burslu kabul edilen Konyalı öğrenci, başarısının sırrını anlattı

Stanford Üniversitesi'ne tam bursla kabul edilen Ahmet Efe Zaladin, eğitim hayatına yeni bir başlangıç yapacak olmanın heyecanını yaşıyor

Giriş: 26.04.2023 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL
Stanford Üniversitesi'ne tam burslu kabul edilen Konyalı öğrenci, başarısının sırrını anlattı
Stanford'a tam burslu kabul edildi! İşte o öğrencinin başarısının sırrı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Efe Zaladin, ilkokulda fizik, matematik ve yazılım gibi birçok farklı alanla ilgilenmeye başladı.

İngilizce eğitimine de ağırlık vererek çalışmalarını sürdüren Zaladin, eğitim hayatına yurt dışında devam etme kararı alınca farklı üniversitelere başvuru yaptı. Stanford Üniversitesi'nden gelen kabul yazısıyla hayallerine bir adım daha yaklaşan Zaladin, üniversiteden tam burslu eğitim alma hakkı elde etti.

EĞİTİM HAYATINDA DİSİPLİNİ HİÇ ELDEN BIRAKMADI

Zaladin, okuldan aldığı kabul mesajını gördüğünde tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Elde ettiği başarıya uzun emekler sonucunda kavuştuğunu vurgulayan Zaladin, şöyle konuştu: "Stanford gibi bir yere girmek için önceden çok fazla çalışma yapılması gerekiyor. Lisenin başlangıcında alınabilecek bir karar değil. 8. sınıfta türev, integral ile uğraşmaya başladım. Teyzem matematik öğretmeniydi, onun kitabından sorulara bakıp çözüyordum. En karmaşık problemleri yapmıyordum ama bunlara karşı özel bir ilgim vardı. Hep yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum."

Zaladin, yabancı dil bilgisinin de bu süreçte çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ilkokul sıralarından bugüne günlük hayatında İngilizce'yi ihmal etmediğini bildirdi.

"STANFORD ÜNİVERSİTESİ'NDEN KABUL ALMAK BAŞLI BAŞINA BİR BAŞARI ZATEN"

Hedefine ulaşmak için uzun süredir emek verdiğine dikkati çeken Zaladin, "Süreçte bir sürü okula başvurdum, bir sürü ret aldım. Stanford ve Duke üniversitesinin Çin'deki Kunshan Kampüsünden tam burslu kabul aldım. Drexel Üniversitesi'nden de yaklaşık yüzde 50 burs verdiler" dedi.

Zaladin, Stanford Üniversitesinden aldığı kabul sonrasında ilgi duyduğu girişimcilik, yazılım ve teorik fizikle ilgili alanların birleştiği bir konuda çalışma yapmak istediğini dile getirdi.

Stanford Üniversitesinde projelerini hayata geçirmek için sabırsızlandığını belirten Zaladin, şöyle devam etti: "Sabah 05.45te Stanford Üniversitesinden gelen maili açtığımda kabul mesajını gördüm. Mesajda kabul alan kişiler için sitede yukarıdan konfeti akıyor. Kalbim hızlı şekilde atmaya başladı. Çok erken saatte baktığım için bağıramadım hemen annemin yanına gittim, haber verdim. O noktada aldığım burstan haberim yoktu. Stanford Üniversitesinden kabul almak başlı başına bir başarı zaten. Bu yüzden özellikle şanslıyım. Gittikten sonra tüm imkanları kullanabilmek için şimdiden araştırma yapmaya başladım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dizi ve film platformları ne kadar zamlandı?
Dizi ve film platformları ne kadar zamlandı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek
YSK, Sudan'da kurulacak sandıkları iptal etti
YSK, Sudan'da kurulacak sandıkları iptal etti
Galeria Sitesi'nin enkazından çıkan hafriyat şoke etti!
Galeria Sitesi'nin enkazından çıkan hafriyat şoke etti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.