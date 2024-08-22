St Gallen - Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ikinci eleme turunda Ruzomberok'u saf dışı bıraktıktan sonra eşleştiği Rapid Wien'e teslim oldu. Sahasında 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibine; deplasmanda da 2-0'lık skorla boyun eğen bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de ise ilk hafta Net Global Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor, geride bıraktığımız haftayı bay geçerken, 3. haftada oynayacağı Bellona Kayserispor maçı da ertelendi.